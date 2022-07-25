اخبار الخليج – تنسيقي الجنوبية يبحث احتياجات الأهالي الخدمية لمشاريع البنية التحتية والصرف الصحي مع مواصلة الجهود في إنشاء المرافق الحيوية

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، اجتماع المجلس التنسيقي السابع في دورته الثالثة لعام 2022م «عن بعد»، بحضور سعادة العميد عيسى ثامر الدوسري نائب محافظ المحافظة الجنوبية، وبمشاركة الأعضاء من ممثلي الجهات المختلفة.وفي مستهل الاجتماع، رحب سمو المحافظ بالحضور، مؤكداً سموه على متابعة تلبية احتياجات الأهالي والمواطنين في مختلف المجالات التنموية الرائدة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوهاً سموه على حرص المحافظة بتحقيق تطلعات الأهالي عبر توفير خدمات متكاملة تبرز التنمية الشاملة والمستدامة التي تحظى بها مختلف مناطق المحافظة الجنوبية.

في بداية الاجتماع، اطلع سمو محافظ الجنوبية على عرض مرئي استعرض فيه ممثل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مستجدات مشاريع البنية التحتية ومشاريع الصرف الصحي بالمحافظة الجنوبية الى جانب مختلف التطويرات الجارية على هذا القطاع، حيث أكد سمو المحافظ بأن جميع الملاحظات المرصودة من قبل الأهالي يتم رفعها للجهة المعنية بعد مناقشتها في الاجتماع وإصدار توصية حولها بهدف استمرار التعاون المشترك، حيث تلبي هذه المشاريع احتياجات الأهالي في المجال الخدمي، والحرص على تنفيذها بالجودة العالية بما يعود بالنفع للمواطنين والمقيمين، مما يسهم ذلك في تحقيق أهداف المسيرة التنموية في المحافظة الجنوبية.

كما تابع سموه بمعية أعضاء المجلس جهود وزارة التجارة والصناعة عبر ممثلها بالمجلس من خلال دور الوزارة في الرقابة على المنشآت الصناعية والتجارية بالمحافظة الجنوبية من خلال الزيارات الميدانية التي تجريها الوزارة للتفتيش على المناطق الصناعية والتجارية حرصاُ على تضمين متطلبات الأمن والسلامة في بعض المواقع الصناعية بالمحافظة، وأهمية تظافر الجهود لاستكمال عملية الرقابة من خلال متابعة ومراجعة شكاوى وملاحظات المستهلكين من أهالي المحافظة لضمان العمل على مواصلة الجهود لنشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين من الأهالي والمواطنين بشكل رئيسي.

بعدها، استعرضت المحافظة الجنوبية جهود المحافظة المستمرة في متابعة احتياجات الأهالي الخدمية، حيث تمت مناقشة نتائج الزيارات الميدانية للمناطق والمشاريع التنموية والتي شملت: مدينة خليفة، منطقة البحير، منطقة الحجيات، ومنطقة الزلاق، حيث بين سمو المحافظ بإن تسليط الضوء على واقع الخدمات المقدمة من ضمنها انشاء وتطوير المرافق الحيوية والمنشآت التي تقدم ابرز الخدمات الرائدة للأهالي، هو جوهر عمل المحافظة الرئيسي الذي يقوم على متابعة الخطط التنموية التي تنفذها الجهات المعنية لانعكاس ذلك إيجاباً على النمو العمراني الذي تشهده كافة مناطق المحافظة.

وفي ختام الاجتماع، أشاد الحضور بالدور البارز الذي تقوم به المحافظة والتواصل المستمر خلال المجلس التنسيقي الأمر الذي يؤكد على دور الشراكة المجتمعية والسعي الحثيث لاستمرار التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات، وذلك لتحقيق تطلعات ورؤى الأهالي في مختلف مناطق المحافظة.