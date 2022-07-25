اخبار الخليج – مجموعة «بيتو للأثاث» الصيفية الجديدة تأتي بميكونوس لزوايا منازلكم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة بيتو للأثاث، إحدى شركات محفظة مشاريع الأمل الاستثمارية وإستوديو تصميم الأثاث ذات الإمكانيات التصنيعية، عن إطلاق مجموعتها الصيفية الجديدة المسماة بـ “ميكونوس.»

يأتي ذلك بعد إعلان بيتو عن إطلاق صالة عرضها سابقا خلال هذا الشهر، وتمثل المجموعة أول مجموعة صيفية للشركة، كما تهدف «ميكونوس» لاستحضار صور صيفية مستوحاة من الجزيرة اليونانية، عن طريق مزج الفولاذ الأزرق والخشب الأبيض في الأثاث المتكون من زوايا الأرفف، إلى طاولات القهوة، وحتى الطاولات الجانبية.

قالت بتول حميد، الشريك المؤسس ومدير بيتو للأثاث، على الإلهام وراء المجموعة: «إن مظهر صيف ميكونوس وأجوائه المفعمة بالحيوية والبهجة، ومزيج الألوان البيضاء والزرقاء الزاهية ألهم مصممي بيتو إلى إطلاق هذه المجموعة، فأردنا أن نوفر لمحبي أجواء ميكونوس ركنًا دائمًا في منازلهم يحمل هذا الشعور النابض بالحياة.»

من جانبه، قال عبد الله الهلال أحد مصممي بيتو موضحا جانب التصميم لمجموعة ‹ميكونوس’: «اعتمدنا اللون الأبيض ليعكس الجانب المشرق من جزيرة ميكوونوس في تصاميم هذه المجموعة، بعد تصنيع القطع، قمنا بصبغ الأجزاء الحديدية بطريقة خاصة ببيتو تجعلها مقاومة للصدأ، وقمنا بطلائها باللون الأزرق المنعش، كنا نطمح إلى أن تجمع مجموعة ميكونوس بين البساطة والحداثة باستخدام مواد قوية يمكنها أن تدوم لمدة طويلة.»

يمكن اقتناء المجموعة ذات الإصدار المحدود ابتداءً من هذا الأسبوع حتى سبتمبر في صالة عرض بيتو للأثاث الواقعة بمنطقة توبلي، من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 6 صباحًا.

كما تتقدم مشاريع الأمل بالشكر إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على توجيهاته ودعمه المستدام الذي أدى لهذا الإنجاز العظيم.

والجدير بالذكر أن الشركة جمعت استثمارًا بقيمة ١٠٦،٠٠٠ دولار أمريكي من قبل مشاريع الأمل بالاشتراك مع القطاع الخاص من خلال مشاركتهم هذا العام في أول برنامج واقعي مخصص لرواد الأعمال في مملكة البحرين، بيبان.

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