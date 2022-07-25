سمو أمير منطقة نجران يقوم بزيارة تفقدية لمحافظة بدر الجنوب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ لأهالي ومسؤولي محافظة بدر الجنوب، وذلك في مستهل حديثه في مجلس الاستقبال اليوم ضمن جولته بالمحافظة.

ورفع سموه باسم الأهالي عظيم الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ على ما توليه من عناية ورعاية دائمة للمنطقة؛ لتعزيز نموها وازدهارها وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم، مشدداً على المسؤولين بالمنطقة والمحافظة بضرورة تلمس حاجة المواطن، والحرص على قضائها دون انتظار لمطالبته.

وأضاف: “نحمد الله تعالى أن أكرمنا بأمطار الخير والبركة التي تشهدها أرجاء المنطقة عامة، حيث سجل المركز الوطني للأرصاد يوم أمس أمطارًا غزيرة بلغت كميتها ٢٨.٥ مليمتراً.

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وأشاد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بوعي أهالي المنطقة، والتزامهم بتعليمات السلامة الصادرة عن الدفاع المدني، إذ لم تسجل المنطقة حالة واحدة من حيث الخسائر البشرية ولله الحمد، إذ اقتصر المشهد على احتجاز خمس سيارات، جرى التعامل معها في الحال.

وثمَّنَ سموه الدور الكبير لرجال الدفاع المدني، حيث تأهب ٢٩ مركزًا على مستوى المنطقة، وقوة بشرية من ضباط وأفراد وفنيين للتعامل مع هذه الحالة المطرية، ودور الجهات الخدمية الأخرى، من بينها الأمانة والبلديات، وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، في رفع آثار السيول والأمطار في الطرق والشوارع وداخل الأحياء السكنية.

كما وجّه سمو أمير منطقة نجران تحية فخر واعتزاز لمنسوبي القوات العسكرية بالمنطقة، الذين يقفون على حراسة الحدود، وصون الأمن في الداخل، لتوفير الحياة الآمنة المطمئنة لمن يقطن على هذا الثرى الطاهر على امتداد الوطن العزيز، داعيًا المولى أن يحفظهم ويرعاهم، ويعينهم ويقويهم، وأن يرحم الشهداء ويغفر لهم، ويعجّل في شفاء المصابين.