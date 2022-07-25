جرائم الحوثي مستمرة.. 288 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية باليمن خلال 72 ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 288 خرقاً للهدنة الأممية العسكرية والإنسانية خلال 72 ساعة (الجمعة والسبت والأحد 22- 24 يوليو) في جبهات محافظات الحديدة وتعز وأبين والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.
توزّعت بين 87 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و56 خرقاً في حجة، و50 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و37 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و29 خرقاً في جبهات محور تعز، و17 خرقاً شرق حزم الجوف، و7 خروقات في جبهات صعدة، و3 خروقات في محور الضالع، وخرقان في محور أبين، بحسب “سبأ نت”.
وأحبطت قوات الجيش أكثر من ثلاث محاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية غرب حجة، ومحاولة تسلل باتجاه مواقع في جبهة حلحل لودر بمحور أبين، وأجبرت العناصر الحوثية المتسللة على الفرار.
وتنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد 3 من أبطال الجيش وإصابة 15 آخرين.
وطال القصف المدفعي الحوثي الأحياء السكنية في حي الروضة بمدينة تعز الساعة 17:45 ونتج عنها إصابة 11 طفلاً.
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وأقدمت المليشيا على استحداث قنّاصة ومواقع ومرابض مدفعية في الجبهات المحيطة بمدينة تعز وجبهات أخرى متفرقة، إضافة إلى نشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.
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