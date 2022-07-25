استشاري يوضح سبب عدم استقرار الضغط وارتفاعه بين حينٍ وآخر

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بأهمية معالجة نوبات أو حالات القلق والهلع لضبط ضغط الدم.
وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن عدم معالجة حالة القلق الشديد ونوبات الهلع من مسببات عدم استقرار الضغط وارتفاعه بين حينٍ وآخر.
وفي وقت سابق، حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من خطورة القلق على صحة القلب وارتفاع الضغط.
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وقال النمر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بالفصحى.. القلق الشديد من أسباب تَقَلُّب الضغط (نوبات ارتفاع متكررة شديدة)”.
وأضاف د. خالد النمر “باللغة المحلية.. القلق يلعب في الضغط لعب سعيدة في السطوح”، حسب تعبيره.
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