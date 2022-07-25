شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة القرن.. عملاق الدوري السعودي يقترب من التعاقد مع أشرف بن شرقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية الصادرة اليوم الأثنين الموافق الخامس والعشرين من شهر يوليو الجارى أن أحد أندية الدوري السعودي اقترب من التعاقد مع أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع أشرف بن شرقي

وأشارت التقارير إلى أن إدارة فريق اتحاد جدة السعودي ترغب في التعاقد مع أشرف بن شرقي خلال الميركاتو الصيفي الحالي من أجل دعم صفوف الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للموسم الجديد 2022-2023.

وكان فريق اتحاد جدة قد أعلن يوم أمس الأحد تعاقده رسميًا مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك لمدة موسمين في صفقة انتقال حر وتعتبر هي الصفقة الأولى الصيفية للفريق.

وبحسب صحيفة "سعودي سبورت" فإن إدارة اتحاد جدة ترغب من حسم صفقة قوية خلال الميركاتو الحالى ولا انسب من أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق، خاصة أن اللاعب يمتلك مهارات قوية.

وكان عقد اشرف بن شرقي قد انتهى مع الزمالك في يونيو الماضي ولكنه رحل عن الفريق بعد نهاية كأس مصر والفوز بها على حساب الأهلي بهدفين مقابل هدف.

موقف نونو سانتو من التعاقد مع بن شرقي

وكان المدرب نونو سانتو قد رشح لاعب برتغالي على اعلى مستوي من أجل التعاقد معه من قبل إدارة اتحاد جدة، وفي حالة فشل التعاقد معه سوف يتم الإعلان الرسمي عن صفقة أشرف بن شرقي خلال الساعات القليلة المقبلة.

أهداف بن شرقي