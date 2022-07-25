شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التعاون السعودي يعُلن التعاقد مع السفاح بشكل رسمي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي برئاسة سعود الرشودي التعاقد مع صفقة نارية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

التعاون يعُلن تعاقده مع نالدو سانتوس

ونشر اليوم الأثنين الموافق الخامس والعشرين من شهر يوليو الجارى حساب الفريق الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بيان يعُلن فيه تعاقده مع المدافع البرازيلي نالدو سانتوس.

وبحسب صحيفة "سعودي" فإن إدارة فريق التعاون قد أعلنت عن تعاقدها مع المدافع البرازيلي نالدو صاحب الـ33 عامًا من صفوف فريق انطاليا سبور التركي في صفقة انتقال حر ومجانية تمامًا بعد نهاية عقده مع الفريق التركي خلال الميركاتو الحالى.

ونشر حساب التعاون عبر تويتر مقطع فيديو يوضح فيه مهارات النجم المخضرم وتبرز إمكانياته أمام أكبر اللاعبين وعلى رأسهم أسطورة كرة القدم العالمية ليونيل ميسي وكتب عليها:"أهلا نالدو". نالدو مع فريق انطاليا سبور

ويعتبر المدافع ذو الخبرة نالدو من المدافعين الهدافعين، حيث سجل مع فريق انطاليا سبور التركي هذا الموسم في جميع المسابقات 5 أهداف، وقام باكتساب 144 التحام هوائي.