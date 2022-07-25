شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الرائد يعلن تجديد عقد كريم بركاوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن فريق الكرة الأول بنادي الرائد تجديد عقد واحد من أبرز نجومه الدولي المغربي كريم بركاوي وذلك بسبب المستوى المميز الذي ظهر عليه خلال الموسم الماضي من بطولة دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم 2021-2022.

ولم تكشف إدارة نادي الهلال مدة تجديد العقد أو أي من التفاصيل الخاصة به فيما يخص عدد السنوات أو الراتب الذي سيحصل عليه نجم أسود الأطلس بعد تأكد بقاءه مع الفريق خلال المواسم القادمة.

الرائد يجدد تعاقده مع كريم بركاوي

كريم بركاوي

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب نادي الرائد تغريدة جاء فيها: ” البركاوي رايدوي قبل كل شيء”.

ويلعب صاحب الستة وعشرين عامًا مع فريق نادي الرائد منذ عامين بعد أن إنضم إليه في العام 2020 قادمًا من صفوف فريق نادي حسنية أكادير المنافس في بطولة كأس العرش المغربي.

ماذا قدم كريم بركاوي مع الرائد الموسم الماضي ؟

وخلال منافسات الموسم الماضي سجل البركاوي مع الرائد ثلاثة عشر في بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأمر الذي جعله يساعد فرقه لإحتلال الموسم السابع على رأس جدول الترتيب.