شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ضربة موجعة للأهلي المصري بخصوص إصابة عمرو السولية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين الموافق الخامس والعشرين من يوليو من العاصمة المصرية القاهرة آخر التطورات الخاصة بإصابة النجم الدولي عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.

وكشف مصدر طبي بالقلعة الحمراء في تصريحات خاصة لموقع “ السعودية سبورت 365 ” عن إنتهاء الموسم الكروي الخاص بدينامو النادي الأهلي بعد الإصابة التي تعرض لها بتمزق على مستوى العضلة الخلفية يوم أمس أمام فريق نادي الجونة لحساب مباريات الدوري المصري.

انتهاء موسم عمرو السولية مع النادي الأهلي

وقال المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن إسمه أن اللاعب يعاني من تمزق كامل على مستوى العضلة الخلفية ويحتاج لفترة راحة بين أربعة إلى ستة أسابيع على أقل تقدير وهو ما يعني غيابه عن نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن السولية سوف يحصل في البداية على فترة راحة ومن ثم يبدأ برنامجه التاهيلي من أجل تجهيزه للفترة القادمة قبل العودة للملاعب من جديد.

إصابة السولية في مباراة الأهلي والجونة

يُذكر أن السولية قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الجونة يوم أمس وغادر ملعب اللقاء باكيًا بعد أن سقط مصاب في الشوط الثاني.

وينضم بذلك الدينامو لمستشفى الأهلي التي تضم عدد كبير من المصابين لعل من أبرزهم طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأكرم توفيق مع عمار حمدي وكان آخر المنضمين محمد شريف الذي أصيب في نهائي كأس مصر الذي خسره الأهلي من الزمالك بنتيجة 1-2.