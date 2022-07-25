“الالتزام البيئي” يعلن التشغيل الكامل لبرنامج التصاريح البيئية الرقمي ويدعو الجهات المستفيدة للتسجيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التشغيل الكامل لنظام الترخيص الرقمي الجديد, الذي يهدف إلى توفير خدمات التصاريح والتراخيص البيئية بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

ويعد نظام التصاريح الجديد جزءا من مبادرة المركز لرفع كفاءة عمليات وآليات التصريح والترخيص البيئي في المملكة وضبطها من خلال توفير نظام رقمي بقدرات متطورة تعكس ما جاء من ضوابط في اللوائح التنفيذية الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، وليشكل النظام الجديد ذراعا رقميا للمركز لتيسير مهمة الضبط وتحسين تجربة المستفيد, إلى جانب رفع كفاءة الربط بقواعد البيانات الدقيقة بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالله بن صايل المطيري أن النظام الرقمي الجديد للترخيص والتصريح أحد مشاريع التطوير الرقمية الرامية لتحسين تجربة المستفيد، وتشجيع المستثمر، وتسهيل مهمة المنشآت في تحقيق الالتزام بالمعايير البيئية، وتطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة، وضمان سلامة الإجراءات، مضيفا أن النظام الجديد يعمل على أتمتة الخدمات، ابتداء من التقييم البيئي إلى دعم اتخاذ القرار، وتوفير التصاريح والتراخيص البيئية بفئاتها كافة عبر التقنية التي توفرها هذه المنصة الرقمية، الأمر الذي يكفل الدقة في ضبط الارتقاء بالالتزام البيئي وضبط أي تجاوزات، والوصول بالالتزام البيئي لأعلى مستويات الجودة والكفاءة في طريق واضح نحو تحقيق الاستدامة والمحافظة على الثروات البيئية للمملكة.

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وأوضح المطيري أن النسخة الأولى من نظام التصاريح والتراخيص الجديد دشنها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي خلال شهر مايو من العام الجاري ضمن ورشة أقيمت بالرياض تحت عنوان “صحح لاستدامة بيئتك”.

وحث الجهات والمنشآت التنموية ذات الأثر البيئي كافة على التسجيل في نظام التصاريح الرقمي عبر الرابط: https://ecompliance.ncec.gov.sa/NCEC/Welcome.aspx, مؤكداً توفير الدعم على مدار الساعة عبر الرقم 988 أو الإيميل [email protected]