اخبار الرياضه السعوديه بن شرقي وفليبي على طاولة المفاوض الاتحادي

محمد بن مسعود - الدمام - تدرس الإدارة الاتحادية بالتنسيق مع مدرب الفريق نونو سانتو عددا من الملفات للاعبين أجانب في مركز الوسط بهدف تدعيم صفوف العميد في الفترة الصيفية. ويبرز من بين تلك الملفات اسم الجناح المغربي أشرف بن شرقي، والبرتغالي جواو فليبي (22 عاماً) لاعب سلتيك الأسكتلندي، وذلك بحسب تأكيد مصادر خاصة لـ«عكاظ».
يذكر أن بن شرقي أبدى رغبة صريحة للمسؤولين في نادي الزمالك بعدم الاستمرار مع الفريق حتى تاريخ 30 أغسطس، وحصل على إذن بالرحيل عن صفوف الزمالك بعد الفوز ببطولة الكأس، في حين وقع الموهبة البرتغالية جواو فليبي مع نادي سلتيك الأسكتلندي لمدة 4 مواسم قادماً من بنفيكا البرتغالي.
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