محمد بن مسعود - الدمام - تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو صادم يظهر تعرض أمريكي لحادث بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق في نيويورك. وأظهر الفيديو رجل يعبر طريق فتصدمه سيارة ، بينما يلوذ قائدها بالفرار، غير مبالٍ بصحة الرجل الذي سقط أمامه. وأوضح الفيديو تجمع عدد من الأشخاص فور سقوط الرجل وتوجهوا ناحيته وبدلا من محاولة إسعافه قاموا بسرقته في وضح النهار.

كانت هذه تفاصيل خبر في أمريكا.. سيارة تصدم رجلاً فيسرقه المارة بدلاً من إسعافه (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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