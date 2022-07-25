سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يقدم العزاء لأسرة العماج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة العزاء والمواساة لأسرة العماج في وفاة بدر بن حمود العماج -رحمه الله- خلال زيارته اليوم لمقر العزاء بالرياض. وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. فيما أعربت أسرة العماج عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. أخبار قد تهمك

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