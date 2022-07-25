أمضوا 8 ساعات متواصلة داخل السيارة.. إنقاذ 3 شبان علقوا بأحد أودية “جازان” (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت قناة “الإخبارية” تقريراً مصوراً عن 3 من الشباب علقوا في إحدى الأودية وتحديدا في وادى” لجب” بمنطقة جازان خلال إحدى طلعات البر.

وأوضح التقرير ، أن مركبتهم علقت في إحدى الأودية من الظهر وحتي الساعة العاشرة مساءَ ، حيث لم تتوفر لديهم شبكة للهاتف أو انترنت فاضطروا إلى السير لكي يجدوا من ينقذهم .

وقال الشاب محمد الشهراني أحد الشباب الذين علقوا بالوادي، إنهم ظلوا يمشون بعيداً عن المنطقة التي علقوا فيها لعلهم يجدون شبكة ، وبالفعل تم التواصل مع الجهات لإنقاذهم من خلال تحديد موقعهم.

ومن جانبه قال عبد الرحمن الشهراني أنه جاءته الفزعة في تمام الساعة التاسعة مساء، لكن لم يكن لديهم حبل لسحب السيارة، فقاموا بربط بعض الملابس مع بعضها البعض وتم سحب السيارة بنجاح وتم إنقاذهم.