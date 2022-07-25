«الصحة» تكشف عن عدد الإصابات بجدري القرود في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بجدري القردة في المملكة إلى 3 حالات.

وقالت وزارة الصحة، إن المصابين الثلاثة بجدري القردة كانوا عائدين من أوروبا.