«وقاية» تحدد إجراءات التعامل مع حالات الغرق

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حددت هيئة الصحة العامة “وقاية”، مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند حدوث الغرق.

ونشرت هيئة الصحة العامة وقاية، تحت شعار “صيفنا آمن” بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق، انفوجراف على تويتر، وضحت فيه الخطوات.

وأوضحت الهيئة أن أولى الخطوات تبدأ بوضع الغريق مستلقيا على ظهره وعلى أرض مستوية، مع ملاحظة أنه قد يكون فاقدا للوعي بسبب احتمال اصطدام رأسه بأي شيء.

وأشارت إلى أنه يجب التحقق من عملية التنفس وخاصة إذا لم يستجب للتحدث، مع إرسال شخص للاتصال بالهلال الأحمر لبدء خطوات الإنعاش القلبي الرئوي، مشددة على أهمية البقاء مع الغريق إذا كان يتنفس لحين وصول سيارة الإسعاف.

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Source almnatiq

