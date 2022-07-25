الاتفاق يخوض مرانه الأول في معسكره بتركيا (صور)

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خاض لاعبو الاتفاق، مساء اليوم الإثنين، مرانه الأول في معسكر تركيا التحضيري، استعدادا للموسم المقبل.

ووصلت بعثة فريق الاتفاق، مساء أمس الأحد، في منتجع فنربخشة الرياضي – توبوك في إسطنبول بعد وصولها أمس، لتنظيم معسكر استعدادًا للموسم الجديد الذي ينطلق بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الـ 25 من أغسطس المقبل.

واختار مدرب الاتفاق، الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة مكونة من 30 لاعبًا قبل السفر، على أن ينضم السداسي السويدي روبون كوايسون والتونسي نعيم السليتي والألماني أمين يونس والثلاثي الأولمبي حامد الغامدي وأحمد الغامدي وإبراهيم محنشي إلى المعسكر.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الاتفاق في إزميت من يوم 12 حتى 18 أغسطس المقبل، علمًا بأن الاتفاق سيخوض 6 مباريات تجريبية 4 في فنربخشة واثنتين في إزميت قبل أن يعود اإلى البلاد لبدء المرحلة الثانية من الإعداد.

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Source akhbaar24

