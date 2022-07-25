أمير نجران يضع حجر الأساس لمشروع مبنى محافظة بدر الجنوب

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المناطق_واس نوَّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- للمنطقة ومحافظاتها، وما تحظى به مشروعات تنموية تصب في صالح المواطن؛ أسوةً بغيرها من مناطق المملكة. جاء ذلك خلال وضع سموه حجر الأساس لمشروع مبنى محافظة بدر الجنوب. واستمع سموه لشرحٍ من المدير العام للشؤون المالية والخدمات المساندة بإمارة المنطقة سالم لعبان، مبيناً أن المشروع يقع على مساحة 9120 متراً مربعاً، بتكلفة إجمالية بلغت 14,980,265 ريالاً، ويتكون من دورين للمبنى الرئيس، ومكاتب إدارية، واستقبال المراجعين، إضافةً إلى المرافق الخدمية المساندة، ومبنى للضيافة، ومبنى للموظفين، وسكن للمحافظ. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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