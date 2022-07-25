“الشورى” ينفي مناقشته تعديلات تتعلق بمكافحة الجرائم المعلوماتية

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نفى مجلس الشورى، اليوم الاثنين، ما تمَّ تداوله بشأن مناقشته تعديلاتٍ تتعلق بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وقال مجلس الشورى، في بيان صادر عنه، إن جدول أعمال جلسات مجلس الشورى خلال الدورة الثامنة الحالية لم يُدرج به ما يتعلق بهذا الموضوع. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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