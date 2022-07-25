︎ .

أصدر مجلس الشورى، اليوم (الاثنين)، توضيحاً بشأن ما تم تداوله عن مناقشته لتعديلات تتعلق بنظام مكافحة الجـرائم المعلوماتية. وأكد المجلس أن جدول أعمال جلساته خلال الدورة الثامنة الحالية؛ لم يُدرج به ما يتعلق بهذا الموضوع. وكانت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد زعمت مناقشة مجلس الشورى لتعديلات تخص نظام مكافحة الجـرائم المعلوماتية.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر “الشورى”: لا صحة لما يتداول بشأن مناقشة تعديلات تتعلق بنظام مكافحة الجـرائم المعلوماتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.