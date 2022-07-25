رسميًا.. الرائد يتعاقد مع الكرواتي “داميان ديوكوفيتش” (فيديو)

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أعلن نادي الرائد، مساء اليوم الإثنين، التعاقد مع لاعب المحور الكرواتي داميان ديوكوفيتش، لدعم الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الرائد عن3 صفقات قبل اعلان ضم ديوكوفيتش، وهم المدافع البرازيلي بابلو سانتوس، والمهاجم جوليو تفاريس، والحارس الروماني سيلفيو لونج.

وأنهى فريق الرائد مشواره في دوري المحترفين الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 36 نقطة.

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Source akhbaar24

