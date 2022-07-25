نائب وزير الخارجية يستقبل نظيره بدولة الكويت

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، نائب وزير خارجية دولة الكويت مجدي الظفيري.

وجرى خلال الاستقبال, استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، كما بحث الجانبان أوجه تكثيف العمل الثنائي في العديد من القضايا التي تخدم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.