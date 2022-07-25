محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل معالي نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، نائب وزير خارجية دولة الكويت مجدي الظفيري.
وجرى خلال الاستقبال, استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، كما بحث الجانبان أوجه تكثيف العمل الثنائي في العديد من القضايا التي تخدم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الخارجية يستقبل نظيره بدولة الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.