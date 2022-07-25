عاجل.. خطف رجل أعمال سعودي في مدينة بعلبك بلبنان

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الجيش اللبناني نفذ، اليوم الاثنين، عملية مداهمة في مدينة بعلبك، على خلفية اختطاف رجل أعمال سعودي.

وأوضحت قناة “الجديد” أن “قوة من الجيش اللبناني داهمت صباح اليوم الاثنين حي الشراونة في مدينة بعلبك، على خلفية خطف رجل الأعمال السعودي “ح ش” الذي تم استدراجه أمس إلى بعلبك بهدف شراء قطعة أرض”.

وبحسب “قناة الجديد”، صادرت القوة المداهمة كمية من الأسلحة والذخائر من مخبأ الخاطفين.