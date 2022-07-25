محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الجيش اللبناني نفذ، اليوم الاثنين، عملية مداهمة في مدينة بعلبك، على خلفية اختطاف رجل أعمال سعودي.
وأوضحت قناة “الجديد” أن “قوة من الجيش اللبناني داهمت صباح اليوم الاثنين حي الشراونة في مدينة بعلبك، على خلفية خطف رجل الأعمال السعودي “ح ش” الذي تم استدراجه أمس إلى بعلبك بهدف شراء قطعة أرض”.
وبحسب “قناة الجديد”، صادرت القوة المداهمة كمية من الأسلحة والذخائر من مخبأ الخاطفين.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. خطف رجل أعمال سعودي في مدينة بعلبك بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.