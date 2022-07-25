أمانة الشرقية تزيل 19 مبنى آيلاً للسقوط وسط مدينة الدمام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أزالت أمانة المنطقة الشرقية، 19مبنى مهجوراً آيلاً للسقوط وسط مدينة الدمام، بعد استيفاء جميع الإجراءات النظامية والموافق عليها من قبل اللجنة العليا للمباني، والمكونة من عدة جهات حكومية، حيث تم رصد 261 مبنى مسبقاً آيلا للسقوط ومشوه للطابع العام وحصرها، وإنذار أصحابها وإشعارهم بالمراجعة استعداداً لإزالتها.
وأوضحت الأمانة، أن إزالة هذه المباني يأتي في إطار الجهود لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد البصري، باعتبارها منظراً غير حضارياً، وخطراً يهدد السكان والمارة، وتجمعاً للأوبة والحشرات، من أجل الحفاظ على سلامة المارة؛ ومعالجة التشوه، داعية أصحاب المباني المرصودة والمشعرة مسبقاً سرعة المراجعة، ومعالجة مبانيهم بالإزالة أو الترميم وفقاً للأنظمة والتعليمات.
من جانب آخر، فعلت الأمانة مبادرة “اعرف أرقامك” بالتعاون مع مستشفى عنك العام بمحافظة القطيف، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي والحث على اتباع السلوكيات السليمة، والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة.
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