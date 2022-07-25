سمو أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين بيئة القصيم وجمعية طعامي بمدينة بريدة

محمد بن مسعود - الدمام - شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مقر الإمارة اليوم, توقيع اتفاقية شراكة بين بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم وجمعية طعامي بمدينة بريدة, بحضور وكيل امارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية عسم الرمضي, والمشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع ورئيس مجلس ادارة طعامي ببريدة فهد الخضير .

حيث وقع الاتفاقية من جهة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي, ومن جانب جمعية طعامي فهد الخضير, وتهدف الاتفاقية إلى تخصيص مواقع للجمعية داخل أسواق النفع العام وتعزيز المحافظة على النعم والحد من الفاقد والهدر في الغذاء.

وأشار سمو أمير منطقة القصيم على أهمية تفعيل البرامج المجتمعية وجهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة تجاه تنفيذ تلك الخطوة مع جمعية طعامي للمساهمة في الحد من الفاقد والهدر في أسواق النفع العام, مؤكداً على أهمية مواصلة تنفيذ مثل تلك المبادرات المشتركة وتوعية المجتمع بأهمية المحافظة على النعم وعدم الاسراف عن طريق تمكين مؤسسات القطاع الثالث والمتخصصة بحفظ النعمة.