أسعار الذهب في المملكة اليوم.. عيار 21 يتجاوز 182 ريالًا

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت أسعار الذهب اليوم في المملكة، صباح تعاملات الإثنين 25 يوليو 2022، تزامنًا مع هبوط المعدن النفيس بالأسواق العالمية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم عند مستوى 208.76 ريال (55.56 دولار)، مقابل 208.78 ريال في ختام تعاملات أمس، بحسب منصة “gold-price-today” لرصد أسعار الذهب.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، خلال التعاملات الصباحية مستوى 156.57 ريال (41.67 دولار)، مقابل 156.59 ريال بنهاية تعاملات أمس.

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وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى مستوى 121.78 ريال (32.41 دولار)، كما هبط سعر جرام الذهب عيار 12 مسجلاً 104.38 ريال (27.78 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم (الأكثر تداولاً بالمملكة) عند مستوى 182.67 ريال (48.62 دولار)، مقابل 182.69 ريال بنهاية تداولات أمس الأحد.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 6492 ريالاً (1728 دولارًا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم (8 جرامات من عيار 21) نحو 1461 ريالاً (388.93 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بعد أن أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة هذا الأسبوع إلى تراجع الطلب على الذهب.

وهبط سعر الذهب 0.2% إلى 1722.84 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع يوم الجمعة.