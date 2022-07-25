اول تصريح لرئيس وزراء دولة الكويت الجديد عقب قرار تعيينه

محمد بن مسعود - الدمام - وجه الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، رسالة إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد قرار تعيينه رئيساً للوزراء.

وقال في رسالته إنه يتعهد بالحفاظ على الدستور والديمقراطية ، و بالمحافظة على المكاسب الوطنية ودولة المؤسسات ، مضيفاً أنه سيسعى لبذل كل الجهود لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية والبناء.

وكانت الحكومة السابقة قد قدمت استقالتها، مطلع أبريل الماضى، إلى ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد، عقب تقديم نواب كتاب ”عدم تعاون“ مع رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، وإعلان أكثر من نصف النواب تأييدهم لعدم التعاون معه؛ ما دفع الحكومة لتقديم الاستقالة.

وفي يونيو الماضي، ألقى ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد خطابًا نيابةً عن الأمير الشيخ نواف الأحمد، أعلن خلاله عن توجُه لحل مجلس الأمة حلًا دستوريًا والدعوة لانتخابات عامة الأشهر القادمة.

وأشار الشيخ مشعل إلى أنه “سوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات فى الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك”.

والشيخ أحمد نواف الأحمد، هو النجل الأكبر لأمير الكويت، وهو عسكرى برتبة فريق أول متقاعد بوزارة الداخلية الكويتية، وكان يشغل منذ مارس الماضي منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.