سمو أمير القصيم يستقبل رئيس وأهالي مركز الربيعية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة بمدينة بريدة، رئيس مركز الربيعية صالح الفوزان ، وعدداً من أهالي المركز ، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة القصيم الدكتور عسم الرمضي .

وأكد سموه خلال اللقاء توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله -، بتوفير جميع الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء المنطقة، وتسهيل حصولهم عليها، مشيرًا إلى أن المنطقة تشهد تطورًا و نقلات نوعية في الخدمات والمشاريع التنموية، التي تعكس الجهود المبذولة لرقي محافظات ومراكز القصيم، وتحسين جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

من جانبهم، أعرب أهالي مركز الربيعية عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته المستمرة لكل ما يخدم أهالي المركز.