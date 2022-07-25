“العدل” توضح خطوات التحقق من وثيقة حصر الورثة عبر بوابة ناجز

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت وزارة العدل، أن خطوات التحقق من وثيقة حصر الورثة ممكنة عبر بوابة ناجز، ضمن حملات التوعية القانونية، وشرح الخدمات العدلية، التي تقوم بها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وبيّنت الوزارة أن خطوات التحقق تتم كالآتي: 1 – تسجيل الدخول. أخبار قد تهمك 2 – الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. 3 – اختيار جميع الخدمات الإلكترونية. 4 – اختيار خدمات التحقيق. 5 – اختيار خدمة التحقيق من وثيقة حصر الورثة. 6 – الضغط على استخدام الخدمة. 7 – اختيار طلب جديد. 8 – تعبئة البيانات الشخصية، لمقدم الطلب + بيانات الوثيقة. 9 – إرفاق صورة الوثيقة من الأمام والخلف + بيانات المتوفى. 10 – الضغط على إرسال. 11 – تظهر حالة الطلب قيد المعالجة، من قبل المحكمة المختصة لمطابقة الصك. 12 – بعد مطابقة الصك تتغير حالة الطلب إلى “تم قبول التحقق”، ويتم إشعار المستفيد. ونوهت الوزارة عن أن خدماتها الإلكترونية تغني عن زيارة المقرات العدلية، وتتيح الخدمة في أي وقت ومن أي مكان، وأنها مستمرة في شرح خدماتها العدلية، والتعريف بها، عبر منصة “ناجز” الرقمية.

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