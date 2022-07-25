اخبار دوليه – القوات البحرية السعودية تتسلم قيادة قوة الواجب المختلطة «CTF-150»

محمد بن مسعود - الدمام - تسلمت‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬السعودية،‭ ‬قيادة‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬البحرية‭ ‬المختلطة‭ ‬CTF-150‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬نظيرتها‭ ‬الباكستانية؛‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬خاص‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬القاعدة‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭.‬

وأشارت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭) ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفال؛‭ ‬تسلم‭ ‬العميد‭ ‬البحري‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬المطيري‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬السعودية‭ ‬قيادة‭ ‬القوة‭ (‬CTF-150‭) ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬العميد‭ ‬البحري‭ ‬الباكستاني‭ ‬فاقار‭ ‬محمد‭.‬

وشهد‭ ‬الاحتفال‭ ‬بنجاح‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬قيادة‭ ‬البحرية‭ ‬الباكستانية‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬لقوة‭ ‬المهام‭ ‬المشتركة‭ ‬150‭. ‬أثناء‭ ‬مخاطبة‭ ‬الحضور‭ ‬،‭ ‬قال‭ ‬القائد‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬CTF-150‭ ‬،‭ ‬العميد‭ ‬فاقار‭ ‬محمد‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬البحرية‭ ‬الفريدة‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬كان‭ ‬مجزيًا‭ ‬وممتعًا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬المهنية‭ ‬الخبرة‭ ‬له‭ ‬ولفريقه‭. ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬للدول‭ ‬التي‭ ‬وفرت‭ ‬أصولها‭ ‬وقدمت‭ ‬الدعم‭ ‬الشامل‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬القيادة‭ ‬لإنجاحها‭.‬

وقوة‭ ‬المهام‭ ‬المشتركة‭ ‬150‭ ‬CTF-150‭ ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬فرق‭ ‬عمل‭ ‬تديرها‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬المشتركة‭ ‬CMF‭. ‬CTF-150‭ ‬تجري‭ ‬عمليات‭ ‬الأمن‭ ‬البحري‭ (‬MSO‭) ‬لمواجهة‭ ‬الأعمال‭ ‬الإرهابية‭ ‬والأنشطة‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

وخدم‭ ‬العميد‭ ‬فاقار‭ ‬كقائد‭ ‬لقوة‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬منذ‭ ‬يناير‭ ‬2021‭ ‬وقاد‭ ‬فريقًا‭ ‬متعدد‭ ‬الجنسيات‭ ‬مسؤولًا‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬مصادرة‭ ‬البضائع‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬،‭ ‬قامت‭ ‬فرقة‭ ‬العمل‭ ‬بإيقاف‭ ‬مخدرات‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بنحو‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬يُعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬الناجح‭ ‬للقيادة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬لفرقة‭ ‬العمل‭ ‬المشتركة‭ ‬150‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البحرية‭ ‬الباكستانية‭ ‬تجسيدًا‭ ‬للثقة‭ ‬والاحترام‭ ‬اللذين‭ ‬يوليهما‭ ‬شركاء‭ ‬التحالف‭ ‬للبحرية‭ ‬الباكستانية‭. ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‭ ‬،‭ ‬

وشاركت‭ ‬البحرية‭ ‬الباكستانية‭ ‬بنشاط‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الدولية‭ ‬لضمان‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬البحري‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬مع‭ ‬حماية‭ ‬المصالح‭ ‬البحرية‭ ‬الباكستانية‭. ‬وتتولى‭ ‬باكستان‭ ‬حاليا‭ ‬قيادة‭ ‬فرقة‭ ‬العمل‭ ‬المشتركة‭ ‬151‭.‬

وتأسست‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬البحرية‭ ‬المختلطة‭ ‬CTF 150‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2002،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬أربع‭ ‬قوات‭ ‬واجب‭ ‬وهي؛‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬CTF-151‭) ‬وقوة‭ ‬الواجب‭ ‬CTF-152‭ ‬؛‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬CTF-153‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬لقمة‭ ‬جدة‭ ‬للأمن‭ ‬والتنمية،‭ ‬بحضور‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬وزعماء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭ ‬والعراق‭.‬

وتعمل‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬الأربع‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬الأسطول‭ ‬الأمريكي‭ ‬الخامس‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعد‭ ‬أكبر‭ ‬شراكة‭ ‬بحرية‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وتتمثل‭ ‬مهامها‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬أمنية‭ ‬بحرية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عمليات‭ ‬واسعة‭ ‬تقدر‭ ‬بحوالي‭ (‬200‭) ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع؛‭ ‬وتشمل‭ ‬خليج‭ ‬عمان‭ ‬وبحر‭ ‬العرب‭ ‬والمحيط‭ ‬الهندي‭ ‬وخليج‭ ‬عدن‭ ‬والبحر‭ ‬الأحمر؛‭ ‬وذلك‭ ‬بغرض‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والأنشطة‭ ‬الداعمة‭ ‬له‭ ‬كتهريب‭ ‬البشر‭ ‬والمخدرات‭ ‬والأسلحة‭ ‬والفحم؛‭ ‬وللمساعدة‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬حرية‭ ‬الملاحة‭ ‬الدولية،‭ ‬وتدفق‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬بأمن‭ ‬وأمان‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬محور‭ ‬ومركز‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬والشريان‭ ‬الرئيس‭ ‬للاقتصاد‭ ‬العالمي‭.‬

وتضم‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬المشتركة‭ ‬34‭ ‬دولة‭ ‬ويقع‭ ‬مقرها‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬للقوات‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬والأسطول‭ ‬الأمريكي‭ ‬الخامس‭.‬