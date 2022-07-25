اخبار دوليه – القوات البحرية السعودية تتسلم قيادة قوة الواجب المختلطة «CTF-150»

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محمد بن مسعود - الدمام - تسلمت القوات البحرية الملكية السعودية، قيادة قوة الواجب البحرية المختلطة CTF-150 للمرة الثالثة من نظيرتها الباكستانية؛ وذلك في حفل خاص أقيم في مقر القاعدة البحرية الأمريكية بالبحرين.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى خلال الاحتفال؛ تسلم العميد البحري الركن عبدالله المطيري من القوات البحرية الملكية السعودية قيادة القوة (CTF-150) بشكل رسمي من العميد البحري الباكستاني فاقار محمد.
وشهد الاحتفال بنجاح نهاية فترة قيادة البحرية الباكستانية الثانية عشرة لقوة المهام المشتركة 150. أثناء مخاطبة الحضور ، قال القائد المنتهية ولايته CTF-150 ، العميد فاقار محمد ، إن العمل في هذه الشراكة البحرية الفريدة متعددة الجنسيات كان مجزيًا وممتعًا من الناحية المهنية الخبرة له ولفريقه. وأعرب عن امتنانه للدول التي وفرت أصولها وقدمت الدعم الشامل خلال فترة القيادة لإنجاحها.
وقوة المهام المشتركة 150 CTF-150 هي واحدة من أربع فرق عمل تديرها القوات البحرية المشتركة CMF. CTF-150 تجري عمليات الأمن البحري (MSO) لمواجهة الأعمال الإرهابية والأنشطة غير القانونية ذات الصلة.
وخدم العميد فاقار كقائد لقوة مكافحة الإرهاب منذ يناير 2021 وقاد فريقًا متعدد الجنسيات مسؤولًا عن عمليات مصادرة البضائع غير المشروعة في المياه الإقليمية. وفي هذا العام ، قامت فرقة العمل بإيقاف مخدرات غير مشروعة تقدر قيمتها بنحو 200 مليون دولار. يُعد الانتهاء الناجح للقيادة الثانية عشرة لفرقة العمل المشتركة 150 من قبل البحرية الباكستانية تجسيدًا للثقة والاحترام اللذين يوليهما شركاء التحالف للبحرية الباكستانية. على مر السنين ،
وشاركت البحرية الباكستانية بنشاط في العمليات الدولية لضمان السلام والأمن البحري والاستقرار في المنطقة مع حماية المصالح البحرية الباكستانية. وتتولى باكستان حاليا قيادة فرقة العمل المشتركة 151.
وتأسست قوة الواجب البحرية المختلطة CTF 150 في عام 2002، حيث تعتبر إحدى أربع قوات واجب وهي؛ قوة الواجب CTF-151) وقوة الواجب CTF-152 ؛ إضافة إلى قوة الواجب CTF-153 التي أعلن عنها في البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن، وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من مصر والأردن والعراق.
وتعمل هذه القوات الأربع تحت قيادة القوات البحرية المشتركة في الأسطول الأمريكي الخامس بمملكة البحرين، وتعد أكبر شراكة بحرية دولية في العالم، وتتمثل مهامها في تنفيذ عمليات أمنية بحرية في مناطق عمليات واسعة تقدر بحوالي (200) مليون متر مربع؛ وتشمل خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر؛ وذلك بغرض مكافحة الإرهاب والأنشطة الداعمة له كتهريب البشر والمخدرات والأسلحة والفحم؛ وللمساعدة في ضمان حرية الملاحة الدولية، وتدفق التجارة الدولية بأمن وأمان في تلك المناطق التي تعد محور ومركز التجارة العالمية والشريان الرئيس للاقتصاد العالمي.
وتضم القوات البحرية المشتركة 34 دولة ويقع مقرها الرئيس في البحرين مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الأمريكي الخامس.
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