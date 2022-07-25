سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المعُيّن حديثًا المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.
وهنّأه الأمير خالد الفيصل، المهندس الرشيد بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.
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