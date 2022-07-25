سمو أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي لجمعية طعامي ببريدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التقرير السنوي لجمعية طعامي بمدينة بريدة لعام 2021م. جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد الخضير، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية بالإمارة القصيم عسم الرمضي. وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها جمعية طعامي في سبيل حفظ النعمة وتوزيع فائض الأطعمة الصالحة على المستفيدين ونشر الوعي المجتمعي والمساهمة في نشر ثقافة الاستهلاك الأمثل للغذاء وعدم الإسراف وإكرام النعمة، مستمعاً لشرح عن الإنجازات المتحققة للجمعية خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الوجبات الموزعة 333556 وجبة، شملت عدد من أحياء مدينة بريدة. أخبار قد تهمك

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