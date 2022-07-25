مصر تدرس تحريك أسعار تذاكر «القطارات والمترو» الأسبوع القادم

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير النقل والمواصلات في مصر الفريق كامل الوزير، إن بلاده تدرس رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات، اعتبارًا من أول شهر أغسطس القادم 2022، بنسب بسيطة لمواجهة الأزمات المالية التي يمر بها المرفقان خلال الفترة الحالية.

وتابع الوزير خلال مداخلة هاتفية له بأحد البرامج التلفزيونية قائلاً:«إنه لا يوجد حلول أمامنا إلا أن نستدين أو نحرك أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات»، مشيراً إلى أن وزارة النقل مديونة للبنوك بمبلغ يقدر بـ 88 مليار جنيه، فضلًا عن مديونتها بمبلغ 5 مليارات جنيه إلى وزارة البترول، وهو ما أدى إلى الاتجاه لزيادة أسعار التذاكر.

ورجح مصدر مسؤول بهيئة مترو الأنفاق أن تكون الزيادة جنيها واحدا فقط، لتكون 6 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات للمرحلة الأولى «9 محطات»، و8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات للمرحلة الثانية «15 محطة»، و11 جنيهاً بدلا من 10 جنيهات لباقي المحطات، وتدخل ضمن تكاليف الرحلات، أسعار الكهرباء وتكاليف الصيانة وتكلفة تشغيل الرحلة الواحدة، بالإضافة إلى رواتب العاملين، وبناء على ذلك يتم حساب سعر التذاكر العادل.

يذكر أن عدد ركاب مترو الأنفاق يومياً اقترب من مليوني مواطن على خطوطه الثلاثة، وهو الوسيلة التي تربط محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة – الجيزة – القليوبية» بعضها ببعض، ويعد الخط الأول المرج- حلوان كأكبر خط ينقل عدد ركاب بنقل ما يزيد على مليون راكب، والخط الثاني شبرا – المنيب نقل 900 ألف راكب، والباقي للخط الثالث العتبة – عدلي منصور.