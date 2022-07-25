سمو أمير الشرقية يستقبل المنتخب السعودي للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم، المدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي عبد الرحمن القريشي، وأعضاء المنتخب السعودي للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية للفئة العمرية من ١٦-٢١ عاماً والطاقم الفني والإداري واللاعبين.

ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بالغ بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم كل ما يحتاجونه من عناية ورعاية لدعمهم وتمكينهم، متمنياً التوفيق للمنتخب السعودي للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة في مشاركته المقبلة.

وقال سموه للاعبين: “أنتم تمثلون الوطن وتحملون رايته المطرزة باسم الجلالة في المحافل العالمية، وهذا يعد مسؤولية كبيرة تتطلب تقديم الجهود كافة وأفضل أداء متوج بالأخلاق الرياضية كما هي عادة أبناء الوطن”.

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بدوره أوضح القريشي أن منتخب المملكة سيشارك في الأولمبياد الذي سيقام في للولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ٢٩ يوليو الجاري، مشيراً إلى أن الأولمبياد الخاص السعودي يسعى إلى الترويج لفكرة الشمل عن طريق الرياضة وتشجيع الأهالي على اختيار برامج رياضية مناسبة لأبنائهم وتشجيع المجتمع للمشاركة في الأحداث الرياضية مع لاعبي الأولمبياد الخاص.

يذكر أن المنتخب السعودي للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة يعد الفريق السعودي الموحد الأول بالمملكة الذي يجمع بين لاعبي الأولمبياد الخاص (من ذوي الإعاقات الفكرية والنمائية) ولاعبين شركاء (من غير ذوي الإعاقة)، وتعد تجربة مشاركة اللاعبين سليمي النمو ولاعبي الاولمبياد الخاص تجربة مهمة في الدمج والشمل عن طريق الرياضة.