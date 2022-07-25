المملكة توقع منحة ترميم مستشفي ابن الخطيب في بغداد اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قال فراس الدليمي ” مراسل قناة الإخبارية من بغداد” أن المملكة العربية السعودية قامت بإعلان تبرعها لتأهيل مستشفي ابن الخطيب منذ الساعات الأولي من تعرضه إلي حريق كبير، وأدي إلي مقتل ما يقرب من 130 مريضاً من المتواجدين في المستشفي وأكثر من 300 جريح.

وأوضح أن هذه المستشفي كانت مخصصة لمرضي كورونا قبل عام ونصف، وبالتالي سارعت المملكة بإتخاذ هذا القرار عن طريق السفارة في بغداد التي أبلغت الحكومة العراقية بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد تبرع للعراق والشعب العراقي لإعادة تأهيل هذه المستشفي لما تمثله من أهمية خصوصاً لأهالي منطقة بعقوبة في ديالي التي تعتبر من المدن المحاذية للعاصمة بغداد.

وأضاف أن هذه المبادرة لم تكن الأولي من المملكة، وقد طالبت المملكة من الحكومة العراقية ووزارة الصحة العراقية باستقبال جرحي مستفي ابن الخطيب من أجل تلقي العلاجات إذا لم تكن متوفرة في مستشفيات العراق.

وأشار أن هذه المبادرة لقت ترحيباً كبيراً على المستويين السياسي والشعبي، لا سيما أن المملكة العربية السعودية سبقاة دائما إلي الوقوف إلي جانب الشعب العراقي في المحن التي مرت عليه خلال السنوات الماضية.