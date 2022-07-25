هل “الطقطقة” مُضرة بالعمود الفقري؟.. مختص يجيب (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المختص في تشخيص وتقويم العمود الفقري عبدالله الهرساني إنه غير صحيح أن “طقطقة” الظهر مضرة لصحة الإنسان، إذا ما كان يقوم بها مختص.

وأوضح في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن هناك أشخاص يقومون بـ”طقطقة” الظهر بالضغط على الأضلاع وهذا يؤثر بطبيعة الحال على العمود الفقري.

وأبان أن فائدة “طقطقة” الظهر تتمثل في استرخاء الأعصاب، لكنها ليست بالعلاج للمشكلة، لكنها علاج مؤقت فقط.