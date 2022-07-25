سعر الدولار يقترب من 19 جنيهاً بالبنوك المصرية

محمد بن مسعود - الدمام - يواصل الدولار الصعود أمام الجنيه المصري، بعدد من البنوك الحكومية والخاصة، مع زيادة الطلب عليه من قبل عدد من المستوردين، وسط توقعات أن يقترب الدولار من حاجز الـ 19 جنيهاً خلال الأيام القادمة، وذلك لأول مرة منذ عام 2016 عندما تم تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه أمام الدولار.

وسجل سعر الدولار اليوم (الإثنين) بالبنك المركزي المصري 18.88 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي وصل سعر الدولار إلى 18.89 للشراء، و18.95 للبيع، بينما وصل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى 18.94 للشراء، و18.97 للبيع، وفي بنك البركة سجل الدولار للشراء 18.96، وللبيع 18.86 جنيه.

وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى، ارتفع اليورو إلى 19.28 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، كما صعد سعر الإسترليني للشراء 22.65 جنيه، وللبيع 22.75 جنيه، كما حقق سعر الريال اليوم في بداية التعاملات اليومية، بشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، والبنوك المصرية الحكومية والخاصة ارتفاعاً ليسجل 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

يذكر أن الحكومة المصرية أجرت مفاوضات متقدمة خلال شهر يوليو الجاري مع صندوق النقد الدولي، ووصلت إلى مرحلة متقدمة للحصول على قرض جديد، بعد انتهاء جولة من المشاورات والمباحثات الفنية بين بعثة من الصندوق والحكومة المصرية. ويرجح خبراء أن تراوح قيمة القرض بين 5 إلى 20 مليار دولار، يساهم في سد الفجوة التمويلية، حسب المتحدث باسم الحكومة نادر سعد في تصريحات سابقة، فإن المشاورات بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة خلال الأسابيع القادمة، للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين.