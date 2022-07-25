جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: المسميات الوظيفية: مساعد أمين المكتبة مسؤوليات العمل يعد وينظم المواد ويساعد المستخدمين في العثور على الكتب والمواد التعليمية أو المراجع المتاحة في المكتبة أو الوصول إلى التعليم الإلكتروني. إعارة أو جمع الكتب والمجلات وأشرطة الفيديو وغيرها من المواد. يحتفظ بسجلات وملفات خاصة بالمواد المتداولة. يضمن إجراء فحص للعناصر المرتجعة للتحقق من أي أضرار. يراقب خدمات إقراض الكتب ويضمن التزام المستخدمين بسياسة الإقراض المعمول بها. يحتفظ بالملفات الاستنادية والتسجيلات الببليوغرافية والمقتنيات. فرز الكتب والدوريات المعادة والمواد الأخرى وترتيبها على الرفوف المخصصة ، في الملفات المناسبة ، أو في منطقة التخزين. تسجيل وإرشاد المستفيدين الجدد وإصدار بطاقات المكتبة. الإجابة على استفسارات المستفيدين أو الرجوع إلى أمين المكتبة. ساعد في إحصائيات المواد المضافة إلى المجموعة وإعداد التقارير الإحصائية. يؤدي واجبات أخرى ذات صلة بالوظيفة كما هو مطلوب. المؤهلات والخبرة – مهارات اللغة الإنجليزية: IELTS: 6 ، STEP: %75 ٪ ، أو TOEFL: (PBT: 500) (IBT: 61) دبلوم في علوم المكتبات والمعلومات أو تخصص ذي صلة – أساسي خبرة عملية لا تقل عن عام واحد (1) في مجال ذي صلة – أساسي طريقة التقديم: وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا ) ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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