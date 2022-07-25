في مرانه الأول.. “نونو سانتو” يوجه رسالة للاعبي الاتحاد

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دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء أمس الأحد، تحضيراته للموسم الجديد، تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو.
ووصل فريق الاتحاد، أول أمس السبت، إلى النمسا، لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد.
وأنهى الاتحاد الموسم الماضي من بطولة الدوري في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الهلال المتوّج باللقب.
وعقد سانتو محاضرة مع اللاعبين قبل المران، طالب فيها اللاعبين بالتركيز على تحقيق الأهداف التي رسمها للفريق.
أكد سانتو أنه جاء لمساعدة اللاعبين ليكونوا أفضل فريق، مؤكدا أنهم يعملون في أفضل مهنة ومحظوظون لاحتراف كرة القدم.
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Source akhbaar24
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