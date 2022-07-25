“دياز” يحسم مصير 4 لاعبين من الهلال باختبارات فنية

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يخضع 4 لاعبين من الهلال فواز الطريس، وحبيب الوطيان، وحمد العبدان، وخليفة الدوسري، لاختبارات فنية من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.
وتأتي تلك الخطوة لمعرفة مدى الاستفادة منهم في كشوفات الفريق للموسم المقبل، أو منحهم الفرصة للإعارة في أحد الأندية.
ومن المقرر أن يرافق الرباعي بعثة الفريق إلى مدينة برمنجهام البريطانية لإجراء المعسكر الإعدادي الذي ينطلق الجمعة المقبل، ويستمر حتى 13 أغسطس المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.
وأجرى لاعبو الفريق أمس، الفحوصات الطبية الموسمية التي تستمر لمدة 4 أيام بعد تقسيمهم على 4 مجموعات.
وكانت إدارة الهلال أعارت في الموسم الماضي كلًا من الطريس إلى الاتفاق، والوطيان والعبدان للحزم، والدوسري للفتح.
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Source akhbaar24
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