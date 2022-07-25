“الغذاء والدواء”: ضبط نحو 9 أطنان من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية في جدة

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المناطق_واس

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 8.9 أطنان من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى دون تواريخ صلاحية، مخزنة داخل منشأة في جدة.

وأوضحت “الهيئة” أنه تم رصد ممارسات مخالفة لمنشأة تُخَزّن منتجات أغذية منتهية الصلاحية، وأخرى بدون تواريخ صلاحية داخل المنشأة.

وأشارت إلى إتلاف المنتجات المخالفة، وتطبيق العقوبات الواردة في جدول تصنيف مخالفات الغذاء ولائحته التنفيذية على المنشأة.

وتنفذ “الهيئة” جولاتٍ رقابيةً وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك للتحقق من التزامها بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

ودعت “الغذاء والدواء” المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها؛ وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو عبر تطبيق “طمني” التابع لها المتاح على نظاميْ التشغيل “IOS” و”أندرويد”.

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Source almnatiq

