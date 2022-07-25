استجابة لطلب المملكة .. “غوغل” تعلن إزالة الإعلانات المخالفة من “يوتيوب”

︎

.



سارعت شركة غوغل في الشرق الأوسط بالاستجابة لطلب المملكة بشأن ضرورة إزالة إعلانات تضمنت محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية على منصة “يوتيوب”.

وأكدت الشركة أنه تم إزالة الإعلانات غير الملائمة من منصتها، فضلا عن إغلاق حسابات المعلنين فور تأكدها من مخالفتهم لسياستها.

ومن جهته، قال المتحدث باسم “يوتيوب”، لقناة “الشرق بلومبيرغ”، إن المنصة أغلقت بالفعل حسابات المعلنين المخالفين لسياساتها.

ونوه بقيام شركة “غوغل” بحذف أكثر من 286 مليون إعلان عالمياً عبر منصاتها في العام الماضي بسبب ترويج محتوى للبالغين غير ملائم لسياساتها، فضلا عن إعلانات أخرى غير لائقة، غير اللائق، مؤكداً أن حماية المجتمع من أهم أولويات المنصة في المملكة وحول العالم.

يذكر أن هيئة الإعلان المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طالبتا من منصة “يوتيوب” بإزالة الإعلانات يتم بثها لمستخدميها داخل المملكة وبها محتوى يتعارض مع القيم الإسلامية والاجتماعية.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

