أكبر الحرائق في الولايات المتحدة.. كاليفورنيا في حالة طوارئ (فيديو)

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أصيب 7 أشخاص من عائلة واحدة؛ بينما نجا رضيع وطفل في عمر الثانية والنصف، من حـادث سقوط سيارتهم من أعالي جبال دفا ببني مالك في جازان.

وكان رب الأسرة قد اصطحب أسرته للاستمتاع بالأجواء الماطرة في جبال جازان، لتتعرض سيارتهم للسقوط من أعلى الجبال، بعد أن فَقَد السيطرة عليها؛ جراء هطول الأمطار على الطريق الجبلي.

وتعرض رب الأسرة وزوجته وبناته الثلاث وأختاه لإصابة وكسور خطيرة، نقلوا على إثرها لمستشفى بني مالك، وتم تحويل ثلاث حالات لمستشفى الملك فهد بجازان؛ فيما نجا الطفلان.

وأهاب الدفاع المدني باتخاذ الإجراءات الاحترازية والابتعاد عن مناطق الأودية والسيول، وعدم المجازفة في مخاطر الأمطار والسيول، ومتابعة التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وأهمية أخذ الجميع الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والالتزام بتعليماته.

وتعاني مناطق كثيرة من الولايات المتحدة من موجة حر وتحذيرات سارية من ارتفاع درجات الحرارة في أكثر من 12 ولاية. وقد بلغت درجات الحرارة في مقاطعة ماريبوسا 35.5 درجة مئوية يوم السبت، ومن المتوقع أن تظل عند هذا المستوى خلال الأيام القليلة المقبلة. وتعد حديقة يوسمايت الوطنية، التي تقع إلى الشمال الشرقي من مكان حريق أواك، موطنا لبعض أكبر وأقدم أشجار السيكويا في العالم. وكانت غابات السيكويا، بأشجارها الحمراء، قد تعرضت للتهديد بنيران أخرى في وقت سابق من هذا الشهر، لكن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذها.

وقالت خدمة الغابات الأمريكية، إنها تتخذ إجراءات طارئة لحماية الأشجار، بما في ذلك إزالة النباتات القصيرة التي يمكن أن تغذي الحرائق، بالإضافة لإجراءات أخرى. ويزيد تغير المناخ من مخاطر الطقس الحار والجاف الذي يحتمل أن يؤجج حرائق الغابات. وارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل بنحو 1.1 درجة مئوية، منذ بدء العصر الصناعي وسوف تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تقم الحكومات في جميع أنحاء العالم بإجراء تخفيضات حادة في الانبعاثات الكربونية. وقد كافحت عدة حكومات أوروبية لاحتواء العشرات من حرائق الغابات المنفصلة التي اجتاحت القارة في الأسابيع الأخيرة.

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