تفاصيل سقوط سيارة أسرة من أعلى جبال دفا ببني مالك في جازان

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أصيب 7 أشخاص من عائلة واحدة؛ بينما نجا رضيع وطفل في عمر الثانية والنصف، من حـادث سقوط سيارتهم من أعالي جبال دفا ببني مالك في جازان.

وكان رب الأسرة قد اصطحب أسرته للاستمتاع بالأجواء الماطرة في جبال جازان، لتتعرض سيارتهم للسقوط من أعلى الجبال، بعد أن فَقَد السيطرة عليها؛ جراء هطول الأمطار على الطريق الجبلي.

وتعرض رب الأسرة وزوجته وبناته الثلاث وأختاه لإصابة وكسور خطيرة، نقلوا على إثرها لمستشفى بني مالك، وتم تحويل ثلاث حالات لمستشفى الملك فهد بجازان؛ فيما نجا الطفلان.

وأهاب الدفاع المدني باتخاذ الإجراءات الاحترازية والابتعاد عن مناطق الأودية والسيول، وعدم المجازفة في مخاطر الأمطار والسيول، ومتابعة التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وأهمية أخذ الجميع الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والالتزام بتعليماته.

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Source almnatiq

