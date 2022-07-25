أمانة حائل تضبط أكثر من 800 كيلو غرام من المنتجات الغذائية المخالفة ومنتهية الصلاحية

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المناطق_واس يرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، غداً بمقر الإمارة بالدمام، اجتماع محافظي المحافظات بالمنطقة . وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، أن الاجتماع سيبحث ما يتعلق بشؤون المنطقة من النواحي الأمنية والتنموية والإدارية لرفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية في المحافظات والمراكز التابعة لها. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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