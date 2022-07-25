وأوضح مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي بأنه في إطار جهود الأمانة لمكافحة الظواهر السلبية تمكنت الفرق الرقابية من ضبط نحو 765 بسطة مخالفة للباعة الجائلين إضافة الى التحرز على كميات من الخضروات والمواد الغذائية مجهولة المصدر وتم اتلافها على الفور.
مؤكدا بأن الأمانة ستواصل جهودها بتنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسطات المخالفة في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، مثمنا تعاون السكان والزائرين في الامتثال للإرشادات وعدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، داعيا الجميع بالمسارعة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940 .
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تتعقب الباعة الجائلين وتصادر 4 طن من الأغذية المجهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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