القبض على 8 مقيمين لاحتيالهم على مستخدمي أجهزة الصرافات الآلية

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أمانة عسير تتعقب الباعة الجائلين وتصادر 4 طن من الأغذية المجهولة
أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة منطقة عسير في تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسية وداخل الأحياء...
ضبط 9 أطنان من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية في جدة
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء (8.9) أطنان من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى من دون تواريخ صلاحية مخزنة داخل منشأة في جدة...
مصدر مسؤول بوزارة الإعلام ينفي ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي عن نسخة مزعومة لمشروع نظام العقوبات
نفى مصدر مسؤول في وزارة الإعلام، - بناءً على ما ورد الوزارة من الجهات المعنية - صحة ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال...
تحديد موعد استبدال كسوة الكعبة المشرفة
تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يوم السبت القادم -بإذن الله- باستبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد 166 فنياً...
الجوازات توضح عقوبة تغيير معلومات جواز السفر
أكدت المديرية العامة للجوازات على المواطنين أهمية المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان، ووضعها في الأماكن المخصصة...
أمطار رعدية تؤدي إلى جريان السيول في عدة مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى...
إبعاد عمال نظافة يمتهنون التسول
أحلت أمانة منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع شركات النظافة وبعض الجهات الحكومية عمال النظافة واستبدالهم بعمالة جديدة بجنسيات...
37 % نسبة إشغال فنادق طيبة
أسهم موسم ما بعد الحج الجاري، في إشغال ما نسبته 37% من نسبة المعروض بفنادق المدينة المنورة، إذ سجلت الوحدات الفندقية والسكنية إقامة...
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