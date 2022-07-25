القبض على 8 مقيمين لاحتيالهم على مستخدمي أجهزة الصرافات الآلية

أمانة عسير تتعقب الباعة الجائلين وتصادر 4 طن من الأغذية المجهولة أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة منطقة عسير في تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسية وداخل الأحياء... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 26 ذو الحجة 1443 هـ 26 ذو الحجة 1443 هـ

ضبط 9 أطنان من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية في جدة ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء (8.9) أطنان من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى من دون تواريخ صلاحية مخزنة داخل منشأة في جدة... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 26 ذو الحجة 1443 هـ 26 ذو الحجة 1443 هـ

مصدر مسؤول بوزارة الإعلام ينفي ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي عن نسخة مزعومة لمشروع نظام العقوبات نفى مصدر مسؤول في وزارة الإعلام، - بناءً على ما ورد الوزارة من الجهات المعنية - صحة ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 ذو الحجة 1443 هـ 26 ذو الحجة 1443 هـ

تحديد موعد استبدال كسوة الكعبة المشرفة تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يوم السبت القادم -بإذن الله- باستبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد 166 فنياً... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 26 ذو الحجة 1443 هـ 26 ذو الحجة 1443 هـ

الجوازات توضح عقوبة تغيير معلومات جواز السفر أكدت المديرية العامة للجوازات على المواطنين أهمية المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان، ووضعها في الأماكن المخصصة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 ذو الحجة 1443 هـ 26 ذو الحجة 1443 هـ

أمطار رعدية تؤدي إلى جريان السيول في عدة مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 ذو الحجة 1443 هـ 26 ذو الحجة 1443 هـ

إبعاد عمال نظافة يمتهنون التسول أحلت أمانة منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع شركات النظافة وبعض الجهات الحكومية عمال النظافة واستبدالهم بعمالة جديدة بجنسيات... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 26 ذو الحجة 1443 هـ 26 ذو الحجة 1443 هـ

37 % نسبة إشغال فنادق طيبة أسهم موسم ما بعد الحج الجاري، في إشغال ما نسبته 37% من نسبة المعروض بفنادق المدينة المنورة، إذ سجلت الوحدات الفندقية والسكنية إقامة... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 26 ذو الحجة 1443 هـ 26 ذو الحجة 1443 هـ

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