محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة دشن وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز الأيوبي مبادرة “إنسانيون” لتنظيم الزيارة والتفويج. وتهدف المبادرة إلى الترحيب بقاصدي المسجد النبوي من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الهدايا لهم، إضافة إلى تقديم الخدمات النوعية .

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين مبادرة “إنسانيون” للعناية بكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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