جامعة وتقني تبوك تفعّلان اتفاقية التجسير لـ 3 تخصصات للعام 1444هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

اعتمدت جامعة تبوك فتح باب القبول والتسجيل في 3 تخصصات لـ 3 أقسام مختلفة لخريجي وخريجات درجة الدبلوم للكليات التقنية لعام 1444 هـ، ويأتي ذلك في إطار تفعيل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك للاتفاقية الموقعة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة تبوك.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي أن الهدف من تفعيل الاتفاقية المساعدة في توفير فرص تدريبية عليا للخريجين والخريجات، مؤكدًا أن الإدارة تعمل على تفعيل برامج الشراكة الإستراتيجية لتوفير البرامج التي تخدم المصالح المشتركة تجسيدًا لمبدأ الشراكة المستدامة لإحداث الأثر في المجتمع السعودي وإسهامه في تحقيق الاستدامة في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن التخصصات التي سيتم التجسير عليها تشمل: القوى الكهربائية، وشبكات الحاسب، وتقنية المحاسبة، مبينًا أن مواعيد القبول للتجسير تبدأ يوم الأربعاء الموافق 12 / 01 / 1444 هـ، من خلال موقع البوابة الإلكترونية لجامعة تبوك عبر الرابط : https://myut.ut.edu.sa/ut/init.