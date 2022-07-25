هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير
هطلت أمس أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة عسير، شملت محافظات سراة عبيدة، وأحد رفيدة، وظهران الجنوب، ورجال ألمع.
وشملت الأمطار مراكز عين اللوي، وسبت بني بشر، والصفية، والحفائر، وبللسمر، والحبيل، وعقبات الصماء، وجمامه، وشني، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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